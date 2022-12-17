Более тысячи Россиян не смогли улететь в Египет и обратно на этой неделе

Множество российских граждан в четверг, 15 декабря, не смогли вовремя вылететь из Пулково в Египет. Впоследствии отложенные рейсы и вовсе отменили. И на этой неделе ждать их возобновления не приходится.

В четверг, 15 декабря, авиакомпания iFly объявила о переносе рейсов в Египет из России. В некоторых случаях срок ожидания доходил до 12-20 часов, по истечению которых путешественникам пришлось отменить поездки вовсе. Такие проблемы в последнее время стали возникать все чаше – для российских самолетов «перекрывают» небо.

В случае с iFly отмена рейсов продлится до понедельника, 19 декабря:

«В связи с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения со стороны Росавиации на использование предложенного альтернативного маршрута авиакомпания «Ай Флай» вынуждена отменить выполнение ранее запланированных рейсов в период с 15 по 19 декабря включительно», – говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

В настоящий момент компания ищет способы вернуть своих пассажиров, застрявших в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что из аэропорта Пулково вовремя не вылетят 8 самолетов.