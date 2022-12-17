В Пулково вовремя не вылетят 8 самолетов

В субботу, 17 декабря, в аэропорту Пулково, расположенном в Санкт-Петербурге, задерживаются 8 рейсов на вылет. Это следует из данных, размещенных на онлайн-табло.

По состоянию на 12:00 из Санкт-Петербурга с задержкой отправляются рейсы в Москву, Иркутск, Калининград, Хабаровск, Новосибирск, Шарм-Эль-Шейх и Анталью. Рейсы осуществляются различными авиакомпаниями.

Также следует отметить, что перелет из Северной столицы в Ташкент, который был запланирован на 14:45 отменен.

«Каждый рейс задерживается по своей причине», – сообщили корреспонденту Gazeta.spb в колл-центре воздушной гавани.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге продолжаются работы по созданию новых станций метрополитена. На стадии подготовки проектов находятся станции коричневой ветки: это «Брестская», «Петергофское шоссе», «Броневая», «Улица Доблести», «Боровая» и другие.