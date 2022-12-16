В Петербурге проектируется 13 новых станций метрополитена

В Петербурге проектируется 13 новых станций метрополитена
Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Санкт-Петербурге продолжаются работы по созданию новых станций метрополитена. О таком какие станции стоит ждать в первую очередь сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

Согласно опубликованной информации, сейчас ведется работа над проектами станций зеленой линии – «Яхтенная», «Зоопарк» – а также пересадочной с нее на фиолетовую «Шуваловский проспект».

На стадии подготовки проектов находятся станции коричневой ветки: это «Брестская», «Петергофское шоссе», «Броневая», «Улица Доблести», «Боровая» и другие. Также в разработке находятся станций «Гавань» и «Морской фасад», которые находятся на оранжевой линии.

Открытия станций стоит ждать в 2024 году – тогда пассажиром станут доступны станции «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская», сообщает «МК в Питере».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что новые станции метро – Горный институт, Юго-Западная и Путиловская – будут открыты до конца 2024 года.

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