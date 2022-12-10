До конца 2024 петербуржцам пообещали открыть еще три станции метро

Новые станции метро — Горный институт, Юго-Западная и Путиловская — будут открыты до конца 2024 года. Такое обещание жителям дал губернатор Александр Беглов в прямом эфире 10 декабря.

Кроме этого, он напомнил, что сейчас в стадии строительства шесть станций, а 10 — в стадии проектирования.

«Начались работы на Невско-Василеостровской линии в сторону станции «Зоопарк». В 2023 году начнется проходка Красносельско-Калининской линии от станции «Путиловская» в сторону центра, к Обводному каналу, до станции «Каретная», — добавил Беглов.

Помимо этого, стало известно, что в 2023 году финансирование строительства метро составляет 30 миллиардов, а к 2025 году этот показатель планируется увеличить до 55 миллиардов.

Ранее Беглов сделал еще одно заявление: в 2023 году в Петербурге достроят все проблемные дома, а значит и решат проблемы всех обманутых дольщиков города. По его словам, к началу 2022 года в городе удалось возвести 54 проблемных дома. В 2023 году планируется достроить оставшиеся пять проблемных домов.