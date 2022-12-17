Содержание жилья в Петербурге подорожает на 8,5% в 2023 году

В администрации Санкт-Петербурга назвали плату за содержание жилого помещения на следующий год. Цифру утвердил Комитет по тарифам Северной столицы.

«Суммарный платеж за коммунальные услуги в Санкт‑Петербурге не превысит 8,5%», – сообщили на официальном сайте Смольного, добавив, что указанный процент почти в полтора раза ниже ожидаемой среднегодовой инфляции, которая по расчетам Минэкономразвития составит 13,9%.

Также отмечается, что темпы роста тарифов на коммунальные ресурсы для жителей Санкт‑Петербурга с 1 декабря 2022 года составят: в газоснабжении – 8,3%, в теплоснабжении – 8,4%, в электроснабжении – 9,0%. В остальных категориях – 8,5%.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в России льготную ипотеку на новостройки продлят до 1 июля 2024 года. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.