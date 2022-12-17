В понедельник для петербуржцев заработает «Новогодняя почта»

В понедельник, 19 декабря, на главной площади Санкт-Петербурга каждый желающий сможет бесплатно отправить поздравление в любую точку России. Такая возможность предоставляется в рамках «Новогодней почты».

По словам губернатора Северной столицы, Александра Беглова, этот проект поможет горожанам и гостям города вспомнить о традиции радовать своих родных и близких в канун Нового года настоящими открытками, а не электронными письмами.

«Новогодняя почта» работает в Санкт-Петербурге второй год подряд, но в текущем году подход к подготовке открыток изменился. В этот раз почтовые карточки действительно являются авторскими. С этой целью организаторы провели конкурс среди учащихся художественных школ и студентов профильных вузов.

Следует отметить, что «Новая почта» будет работать до 18:00 вторника, 20 декабря.

Подробнее узнать о новогодних мероприятиях, проходящих в Санкт-Петербурге можно в Дзен-канале «NWPress».