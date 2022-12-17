В Петербурге снегоуборщик сбил пенсионерку

В пятницу, 16 декабря, во время снегоуборочных работ на Садовой улице в Санкт-Петербурге тракторист случайно сбил пожилую женщину. Его похвалили за внимательность и своевременную остановку машины.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии были опубликованы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в 18:55. На выложенной видеозаписи видно, что тракторист не заметил 76-летнюю женщину, когда сдавал назад.

Перед этим пострадавшая без видимой причины вышла на проезжую часть. В результате инцидента пожилая петербурженка получила перелом плеча.

Отмечается, что происшествие прокомментировать сегодня представитель комитета по благоустройству Северной столицы. По его словам, сотрудники ведомства свяжутся с пострадавшей и окажут ей помощь, материальную и психологическую.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на Витебском проспекте Санкт-Петербурга произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии машина марки Volkswagen Touareg загорелась.