Тройное ДТП в Купчино закончилось горящим авто

Тройное ДТП в Купчино закончилось горящим авто
Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На Витебском проспекте Санкт-Петербурга произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии машина марки Volkswagen Touareg загорелась.

Как сообщают жители Северной столицы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», несколько автомобилей, двигавшихся в одном направлении, столкнулись друг с другом рядом с метро «Купчино».

«Последним оказался “Фольксваген Touareg”, под капотом которого от удара произошло возгорание», – говорится в публикации.

Позднее в официальном telegram-канале ГУ МЧС России оп Санкт-Петербургу сообщили, что на тушение пожара ушло 20 минут. Моторный отсек выгорел полностью.

В тушении пожара приняли участие 10 сотрудников экстренной службы и 2 единицы специальной техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на севере Санкт-Петербурга сгорел 300-метровый частный дом. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади в 300 квадратных метров.

горящий автомобиль пожар


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге снегоуборщик сбил пенсионерку
В понедельник для петербуржцев заработает «Новогодняя почта»
Мишустин: на ипотечные выплаты многодетным семьям выделят 8,5 млрд рублей
Санкт-Петербург: морозы сменит первая оттепель
Роспотребнадзор дал советы по защите от гриппа
Тройное ДТП в Купчино закончилось горящим авто
Захарова: антироссийские санкции ударят по Евросоюзу
На Египетский мост в Санкт-Петербурге вернулись сфинксы