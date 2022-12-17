Тройное ДТП в Купчино закончилось горящим авто

На Витебском проспекте Санкт-Петербурга произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии машина марки Volkswagen Touareg загорелась.

Как сообщают жители Северной столицы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», несколько автомобилей, двигавшихся в одном направлении, столкнулись друг с другом рядом с метро «Купчино».

«Последним оказался “Фольксваген Touareg”, под капотом которого от удара произошло возгорание», – говорится в публикации.

Позднее в официальном telegram-канале ГУ МЧС России оп Санкт-Петербургу сообщили, что на тушение пожара ушло 20 минут. Моторный отсек выгорел полностью.

В тушении пожара приняли участие 10 сотрудников экстренной службы и 2 единицы специальной техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на севере Санкт-Петербурга сгорел 300-метровый частный дом. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади в 300 квадратных метров.