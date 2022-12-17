На севере Петербурга сгорел 300-метровый частный дом

В ночь на 17 декабря на территории Санкт-Петербурга зафиксировали пожар недалеко от станции Парголово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице.

«Горели сараи и одноэтажный с мансардой частный дом на общей площади 300 квадратных метров», – сообщили в официальном telegram-канале экстренной службы, добавив, что пожар произошел по адресу Хабаровская улица, дом 13.

К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади в 300 квадратных метров, к которым относился частный дом и сарай, расположенные на севере Санкт-Петербурга.

В ликвидации пожара принимали участие 32 сотрудника экстренной службы, пользовавшиеся 8 единицами специальной техники. К 08:03 угроза была устранена.

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