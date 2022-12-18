Дилеры рассказали, когда будут распроданы запасы автомобилей ушедших брендов

Дилеры рассказали, когда будут распроданы запасы автомобилей ушедших брендов
Фото: Unsplash

Товарные запасы автомобилей по ушедшим маркам будут распроданы до конца I квартала 2023 года, а цены на новые автомобили поднимутся на 10%. Такие прогнозы делают дилеры.

Например, по словам генерального директора ГК «Автодом» Андре Ольховского, предпосылок для снижения цен точно нет. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. В среднем, цены могут подняться на 10%. Он также обратил внимание, что не стоит ждать снижения цен на китайские автомобили.

«Если говорить о том, что может быть еще возможным из официальных поставок в следующем году, то это, вероятнее всего, корейские бренды. Товарные запасы по остальным брендам будут распроданы до конца первого квартала следующего года, дальнейшие поставки возможны только по каналам параллельного импорта», — поделился с ТАСС своим мнением директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец.

автомобили бизнес общество


 

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