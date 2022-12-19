Россиянам рассказали, стоит ли увольняться перед Новым годом

Говоря о переменах в жизни, некоторые задумываются и о смене рабочего места. Аналитики hh.ru рассказали, выгодно ли увольняться перед Новым годом.

Так, если вы напишете заявление об увольнении с 19 по 23 декабря, то двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул. Соответственно, праздничные дни входят в две недели отработки.

Стоит учитывать и то, что в январе треть дней — нерабочие. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже. Уволиться в январе значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов. Поэтому, если вы еще не нашли замену своей работе, не стоит увольняться, заключают эксперты.

Кроме этого, если у вас есть годовые премии, внимательно изучите договор. Нередко там прописано, что премия не выплачивается, если сотрудник увольняется к моменту ее выплаты.