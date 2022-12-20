Каждый третий петербуржец хочет пожелал Деду Морозу прибавку к зарплате

Каждый третий петербуржец хочет пожелал Деду Морозу прибавку к зарплате
Фото: Unsplash

Каждый третий житель Северной столицы (31%) хотел бы в Новый год получить прибавку к зарплате. Особенно это касается работников транспортной и логистической сфер, а также специалистов по управлению персоналом.

Такие выводы можно сделать из данных исследования, проведенного экспертами hh.ru. Согласно им 19% опрошенных хотели бы, чтобы Дед Мороз поможет им поменять специальность:

«Каждый четвертый (25%) хотел бы стать ИТ-специалистом, каждый пятый (19%) думает о профессии путешественника. 10% респондентов выбрали профессию дизайнера, 5% маркетолога, 2% врача», – говорится в обращении пресс-службы компании.

Часть петербуржцев (15%) хотела бы не сменить профессию, а повысить свою компетенцию. В основном, это бухгалтеры (21%), а также деятели науки и учителя (22%).

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Новый год прибавка к зарплате смена профессии


 

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Каждый третий петербуржец хочет пожелал Деду Морозу прибавку к зарплате