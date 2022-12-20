Больше не скользко: 5 способов не упасть на льду

В среду, 21 декабря, жителей Санкт-Петербурга, прошедших через циклон «Биргит» ждет новое испытание – ледяной дождь. Учитывая опыт прошедших недель, рассчитывать на уборку льда и снега в нужном объеме не приходится. Не упасть помогут пять особых способов.

Наждачная бумага Сперва нужно вырезать два куска, повторяющие подошву, а затем прикрепить их к ботинкам. Клей для этого использовать не необязательно. Достаточно двустороннего скотча.

Ледоступы Вариант для тех, кто успел приобрести их в прошлые годы. Многих к этому подтолкнул опыт падения на обледенелом участке тротуара, рассказывает Мойка 78.

Носок поверх ботинка Несмотря на то, что со стороны этот способ выглядит забавно, он весьма эффективен. Надетые поверх зимней обуви шерстяные носки ощутимо снизят скольжение и тем самым позволят избежать лишних травм.

Клеевая подошва Достаточно простой способ, для которого нужно нанести клей на подошву. Для верности можно добавить песка – он повысит сцепление. Переживать о порче обуви не стоит: пара выходов на улицу и клея как не бывало.

Лейкопластырь-ледоступ Тканевый лейкопластырь, продаваемый рулонами, можно использовать для оклеивания подошвы крест-накрест. Это увеличит трение и позволит тверже стоять на земле. Главное не пользоваться этим методом в слякоть: во влажной среде пластырь быстро отпадет.