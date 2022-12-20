Фонд капремонта запустил опрос о качестве обновленного фасада дома на Рижском

Фонд капитального ремонта завершил работы на фасаде исторического дома на Рижском проспекте и предложил горожанам оценить новый облик здания.

Доходный дом на Рижском проспекте, 50, построили в стиле модерн в начале прошлого века. Среди «соседей» дом выделяется фигурами атлантов, которые держат на своих плечах эркеры.

В 2017 году подрядчики Фонда отремонтировали инженерные сети в доме, а в нынешнем году привели в порядок больше трех тысяч квадратных метров фасада.

Работы проводились по договору нового типа ПИР+СМР. По такому договору подрядчик сам готовит проектную документацию, по которой впоследствии и проводит работы. Такой подход позволяет лучше подбирать материалы и сокращать время проведения работ.

Оценить результаты работы на Рижском проспекте можно в рамках опроса, который запустили на официальной странице Фонда в соцсети «Вконтакте».