Потепление не помогло — Петербург снова «стоит» в пробках

Вторник, 20 декабря, отметился относительно благоприятным погодными условиями, особенно в сравнении со снежным коллапсом, который принес в город циклон «Биргит» на прошлой неделе. Тем не менее, усилий Смольного по-прежнему не хватает, чтобы избежать заторов на дорогах.

Так, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» к 18:45 в центральной части Санкт-Петербурга наблюдаются 8-балльные заторы: целые улицы «окрашены» в красный цвет на интерактивной карте. Также из нее следует, что в городе происходят множественные аварии – не меньше двадцати инцидентов.

Часть из них можно объяснить гололедом. О нем пешеходов и автомобилистов предупреждал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем официальном telegram-канале. По его словам, в среду, 21 декабря, ситуация только ухудшится, а в городе пройдет настоящий ледяной дождь.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в ночь на 21 декабря в Санкт-Петербурге ожидается шторм.