В ночь на 21 декабря в Петербурге ожидается шторм

В связи с погодной ситуацией, прогнозируемой в ближайшие дни, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«21 декабря 2022 года с середины ночи и в первой половине дня в западных районах Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, во второй половине дня в центральных и восточных районах Ленинградской области ожидается очень сильный гололед, ледяной дождь», – сообщил он в своем официальном telegram-канале.

Также Александр Колесов предупредил жителей Санкт-Петербурга о гололеде, который затруднит передвижение по тротуарам, и напомнил о необходимости соблюдать осторожность.

«Сегодня уже было очень скользко», – добавил синоптик.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петроградском районе Санкт-Петербурга 88-летний пенсионер поскользнулся на льду и получил множественные травмы.