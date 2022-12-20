После падения 88-летнего петербуржца на льду возбудили уголовное дело

В Петроградском районе Санкт-Петербурга 88-летний пенсионер поскользнулся на льду и получил множественные травмы. В связи с этим прокуратура проверила качество уборки дорог и по ее итогам возбудила уголовное дело.

В ходе проверки было установлено, что СПб ГУДП «Центр», обслуживающий перекресток Ораниенбаумской улицы и Чкаловского проспекта, не принял надлежащих мер по очистки дороги от снега и наледи.

Это и стало причиной падения, в результате которого «пожилой мужчина получил травмы и многочисленные переломы». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что власти Санкт-Петербурга отчитались об уборке снега с улиц. По данным пресс-службы администрации города, с начала снегопадов дорожные предприятия вывезли порядка 400 тысяч кубометров снега. За прошедший день, в свою очередь, вывезли почти 96 тысяч кубометров.