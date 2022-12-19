Власти Петербурга отчитались об уборке снега с улиц

С начала снегопадов в Петербурге дорожные предприятия вывезли порядка 400 тысяч кубометров снега. За минувшие сутки было вывезено около 96 тысяч кубометров. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

В среднем ежедневно в работе задействовано порядка 970 единиц специализированной техники и 900 специалистов ручного труда дорожных предприятий, рассказали в ведомстве. Также продолжается работа по очистке кровель от снега и наледи.

С первых дней зимы Санкт-Петербург постепенно утопает в снегу. Особенно ярко горожане почувствовали это 12 и 13 декабря после того, как за сутки циклон «Биргин» принес в виде осадков почти 20 сантиметров снега.

На фоне пробок от 7 до 10 баллов утром и вечером, а также множественных аварий горожане отправили в Следственный комитет письмо с просьбой проверить предприятия, ответственные за уборку города.

В связи с произошедшим на днях потеплением город вспомнил про такое явление как капель. Однако как быстро потеплело, также быстро и вернулись холода, из-за чего на крышах Петербурга образовалась наледь.

На многих домах города снег стал превращаться в наледь и под тяжестью сползать. Пока наледь остается на крышах, но еще одна капель — и обрушения не избежать. По прогнозам синоптиков, до 20 декабря у коммунальных служб есть время привести крыши в порядок — именно до этого дня Петербург ждут устойчивые мороз. Петербуржцы решили дать ответ властям на это.

Больше недели в Санкт-Петербурге с перерывами идут снегопады. Самые сильные из них прошлись на 12 и 13 декабря, когда над городом расположился циклон «Биргит». Усилий Смольного, как и в прошлые годы, не хватило для уборки снега. Реагируя на это, петербуржцы начали жаловаться в различные инстанции и это дало свой результат.