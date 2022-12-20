Бегловская лопата дала осечку: в Петербурге выявили больше 1 тыс. нарушений уборки снега

За прошедшие 20 дней зимы государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выявила больше тысячи нарушений в рамках снегоуборочных работ. Учитывая сложные погодные условия, наблюдаемые в городе последние несколько недель, становятся ясны причины возникновения 10-балльных пробок.

«Выявлено более 1 тысячи нарушений, каждое пятое из которых устранено. В отношении организаций, не принявших мер реагирования, объявлено более 400 предостережений», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного.

О том, что качество уборки дорог в Северной столицы оставляет желать лучшего, горожане заявляли еще неделю назад, после того как по городу прошел циклон «Биргин». Из-за вызванных им метелей снежный покров увеличился почти на 20 сантиметров в отдельных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

К 13 декабря терпение петербуржцев подошло к концу и часть из них вместе с активистом Красимиром Врански, координирующим деятельность общественного движения «Красивый Петербург», подали жалобу на снегоуборщиков. Согласно тексту письма, имеющегося в распоряжении Gazeta.spb, авторы жалобы подозревают СПб ГУДП «Центр» растрате 100 миллионов рублей, предназначенных для уборки снега.

Такие инициативы, считает глава Фрунзенского района Петербурга Константин Серов, оказывают позитивное влияние на работу чиновников и коммунальных служб.

Остается надеяться, что им удастся справиться с последствиями непогоды, которая обернется ледяным дождем в ночь на 21 декабря. Первые жертвы гололеда в Санкт-Петербурге уже есть. Так 88-летний пенсионер получил поскользнулся на льду и получил множественные травмы. По данному факту уже возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что несмотря на потепление и таяние снежного покрова, час-пик в Санкт-Петербурге обернулся 8-балльными пробками.