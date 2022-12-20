В Заксобрании заявили о недостаточном финансировании Фонда капремонта

В Заксобрании заявили о недостаточном финансировании Фонда капремонта
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В партии «Яблоко» уверены в недостаточности финансирования Фонда капитального ремонта (ФКР) со стороны города. Такие выводы сделал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, который посчитал, что для соблюдения программы капремонта до 2038 года необходимо ежегодно затрачивать 60 миллиардов рублей.

Собрать такую сумму можно только при взносах в 36 рублей за квадратный метр. Если размер взносов составляет 12 рублей, то за год Фонд капремонта может собрать только 20 миллиардов из 60 необходимых. А в 2023 году город выделит Фонду только 6 миллиардов. Вишневский отметил, что в таком случае возникает риск невыполнения программы капремонта.

Как сообщает АБН, даже 100% собираемость взносов может не покрывать затраты на капитальный ремонт. Стоимость работ в домах, находящихся под охраной КГИОП, может быть в разы выше, чем у обычных многоквартирных домов типовой застройки.

При этом Фонд капитального ремонта, которым с конца 2021 года управляет Дмитрий Шутов, получил «в наследство» от прошлого руководства миллиардные долги петербуржцев по взносам. В мае общая задолженность горожан перед ФКР составила 6,4 миллиарда рублей. После проведения кампании по работе с населением ситуация начала исправляться, и сейчас общий долг сократился до 5,4 миллиарда рублей.

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