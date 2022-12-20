В России могут начать штрафовать за карты, оспаривающие целостность страны

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России, повлечет за собой аресты и штрафы.

Инициаторами законопроекта выступают глава комитета по безопасности Думы Василий Пискарев, а также его заместители – Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.

Если законопроект будет принят, изменится первая статья федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»: к запрещенным материалам будут относиться предназначенные для распространения и публичного демонстрирования карты или другие изображения, оспаривающие территориальную целостность России.

За подобное нарушения можно получить арест до 15 суток или же штраф. Для физических лиц его сумма может составить миллион рублей.

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