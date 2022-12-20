Петербуржцам посоветовали выйти на удаленку перед Новым годом

Петербуржцам посоветовали выйти на удаленку перед Новым годом
Фото: unsplash

Жителям Санкт-Петербурга, относящимся к категориям риска, посоветовали уйти на самоизоляцию в преддверии Нового года. Такая рекомендация обусловлена ростом заболеваемости гриппом.

Такого мнения придерживается главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей комитета по здравоохранению Петербурга Елена Дондурей.

Согласно ее словам, сказанным в рамках пресс-конференции ТАСС, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто чувствует себя «нездоровыми», в настоящее время лучше избегать общественных мест и больших скоплений людей. Покупать товары лучше всего в онлайн-магазинах или торговых точках, где не собирается большое количество покупателей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на фоне резкого увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге число детей, госпитализированных с пневмонией, достигло 30%.

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