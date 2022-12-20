Каждый третий госпитализированный ребенок в Петербурге страдает от пневмонии

На фоне резкого увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге число детей, госпитализированных с пневмонией, достигло 30%. Об этом рассказала Елена Дондурей, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей городского комитета по здравоохранению.

По её словам, если летом среди госпитализированных с ОРВИ детей пневмония наблюдалась только в 10% случаев, то сейчас их почти 25-30%:

«[…] это практически каждый четвертый, третий пациент госпитализируется уже с пневмонией», – заявила Елена Дондурей во время пресс-конференции ТАСС.

Она также отметила, что в настоящий момент дети лишены иммунитета не только как к респираторным, так и к бактериальным инфекциям.

По словам Дондурей, сейчас болеющие дети не имеют иммунитета не только к респираторным, но и бактериальным инфекциям, потому что главным возбудителем пневмоний на сегодняшний день является пневмококк.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге частично закрыли полтысячи школьных классов закрыли из-за вирусов.