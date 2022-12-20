В Петербурге частично закрыли полтысячи школьных классов закрыли из-за вирусов

В Санкт-Петербурге из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом были частично закрыты почти 500 школьных классов. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Северной столице Ирина Катаева.

По ее словам, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ превысила эпидемиологический порог на 13% и выросла больше, чем на 100%. Причем во всех возрастных группах.

«Что касается мониторинга детских образовательных учреждений, у нас сегодня частично закрыты порядка 500 классов. Если смотреть в структуре заболеваемости, до 92% приходится на грипп А», – отметила Ирина Катаева во время пресс-конференции ТАСС. Она также отметила, что за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла почти на 20%.

Отдельное внимание уделялось тому факту, что первое место по госпитализациям с респираторной патологией занимают дети до двух лет – почти 40-50%. Дальше в списке идут дошкольники и младшая школа.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что администрация Санкт-Петербурга призывает горожан пользоваться защитными масками.