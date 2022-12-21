Роскачество предупредило о содержании опасных веществ в популярной игрушке

Роскачество предупредило о содержании опасных веществ в популярной игрушке
Фото: Pxhere

Игрушка «Хагги Вагги» в виде монстра долгое время вызывает восторг у детей и сомнения у родителей. Теперь, сообщает Роскачество, можно утверждать, что часть из этих игрушек представляет реальную опасность для ребенка.

Популярность персонажа, по необъяснимой причине ставшего социально значимым, и связанной с ним продукции привела к соответствующему росту спроса на игрушки. С целью удешевления стоимости «мягкого друга» недобросовестные продавцы используют некачественные материалы для их изготовления.

В связи с бесконтрольным распространением «Хагги Вагги» значительная часть из них не соответствует гигиеническим требованиям. Часть изделий при этом проходит обработку формальдегидом и другими опасными веществами. Таким образом, монстр в буквальном смысле становится «токсичным»: в одной из игрушек Роскачество выявило четырехкратное превышение допустимого содержания фенола.

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