Роскачество предупредило о содержании опасных веществ в популярной игрушке

Игрушка «Хагги Вагги» в виде монстра долгое время вызывает восторг у детей и сомнения у родителей. Теперь, сообщает Роскачество, можно утверждать, что часть из этих игрушек представляет реальную опасность для ребенка.

Популярность персонажа, по необъяснимой причине ставшего социально значимым, и связанной с ним продукции привела к соответствующему росту спроса на игрушки. С целью удешевления стоимости «мягкого друга» недобросовестные продавцы используют некачественные материалы для их изготовления.

В связи с бесконтрольным распространением «Хагги Вагги» значительная часть из них не соответствует гигиеническим требованиям. Часть изделий при этом проходит обработку формальдегидом и другими опасными веществами. Таким образом, монстр в буквальном смысле становится «токсичным»: в одной из игрушек Роскачество выявило четырехкратное превышение допустимого содержания фенола.

Чтобы узнать подробности переходите и подписывайтесь на Дзен-канал «NWPress».