Астрологи рассказали, как стать успешным благодаря дню зимнего солнцестояния

Астрологи рассказали, как стать успешным благодаря дню зимнего солнцестояния
Фото: Unsplash

В этом году день зимнего солнцестояния приходится на ночь с 21 на 22 декабря. Для петербуржцев – это скорее символ, что световой день наконец-то начнет расти, а значит скоро можно надеяться и застать больше солнечных дней. Однако специалисты по эзотерике считают, что воспринимать это событие нужно как шанс исполнить все свои желания и стать благополучным. Рассказываем, что нужно для этого делать.

Чтобы привлечь к себе внимание удачи, астрологи советуют начать тщательную подготовку 21 декабря. В этот день провести уборку в квартире, избавиться от лишнего хлама и принять ванную. И указывают, что с энергетической точки зрения, это как новый год – волшебное время.

«То, от чего человек хочет избавиться, лучше записать на бумаге и сжечь, в это время нужно представлять, как проблемы уходят, войти в радостное состояние. После уборки я рекомендую зажечь свечу с шалфеем и окурить ей всю квартиру. Шалфей дает защиту от негатива и очищает энергетику», — рассказывает астролог Алена Ковина.

На 22 декабря при этом лучше запланировать установку новогодней елки, которая в этом случае будет символизировать начало новой жизни, а также написать записку на этот раз с желаниями. Растущий световой день преумножит загаданное, говорят специалисты по эзотерике. Кроме этого, следом, 23 декабря, начнется новолуние, а значит, что помогать в привлечении удачи будет не только солнце, но и луна.

Также эксперты указывают, что на дальнейшие планы после дня зимнего солнцестояния будет влиять Юпитер. Он, по словам, астрологов, перешел в знак овна, но благоволить будет и другим.

«До мая 2023 года Юпитер принесет в жизнь овнов, львов, стрельцов, водолеев и близнецов много хорошего. Прежде всего это либо вторая половинка, либо брак. Но будет возможность реализоваться в саморазвитии. Юпитер несет финансовое благополучие, удачные сделки и решение долговых вопросов», — рассказала «Газете.СПб» астролог и таролог Ульяна Мамаева.

Нумерологи же отмечают, хоть до официального китайского нового года еще далеко (он проводится в феврале), но с 21 декабря водный кролик, символ 2023 начнет набирать энергию. Чтобы сразу привлечь его внимание к себе, нужно четко определиться с целями.

«С 20 декабря по 3 января идет время инсайдов. Чтобы услышать свой внутренний голос, нужно помедитировать, сидя строго спиной на восток. После – записываем желания в список и составляем на его основе карту. Так все загаданное исполнится», — считает нумеролог Виктория Якупова.

Кажется, что озвученные астрологами советы, будут полезны как минимум тем, что позволят привести дом в порядок. Да и составление списка целей на будущий год само по себе принесет пользу и без эзотерической подоплеки. Так что советам можно последовать и из прагматической логики.

астрология Успешность


 

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