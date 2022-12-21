От Пхукета до Калининграда:де петербуржцы планируют провести зимние праздники

От Пхукета до Калининграда:де петербуржцы планируют провести зимние праздники
Фото: Unsplash

Жители Санкт-Петербурга рассказали, куда намерены поехать на отдых в период новогодних праздников. Из тех, кто предпочел путешествия за рубеж, большая часть остановила выбор на Пхукете.

Как сообщает Петербург2 с ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Путешествия», многие жители Северной столице собираются в теплые страны на грядущий Новый год.

Самым популярным зарубежным направлением оказался Пхукет. Чтобы добраться туда на самолете, а затем вернуться, туристу придется отдать 114 тысяч рублей. Следующим в списке идет Стамбул со стоимостью перелета туда и обратно в 63 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Ереван – транспортные расходы на полет туда составляют 40,1 тысячи рублей.

Также в подборке числятся Ташкент (35,2 тыс. рублей) и Дубай (101 тыс. рублей).

Говоря о внутреннем туризме, можно отметить, что петербуржцы покупают билеты в Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Уфу, Москву и другие туристические места. Перелет обойдется им от 8 до 18 тысяч рублей.

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