В преддверии Нового года в Петербурге начали пропадать люди

В преддверии Нового года в Петербурге начали пропадать люди
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Перед наступлением нового года петербуржцы начали пропадать. О соответствующей тенденции сообщает поисково-спасательный отряд (ПСО) «ЛизаАлерт». Конкретной информации пока не предоставлялось.

«Канун Нового года – это всегда напряженное время для поисковиков. Мы уже начали получать обычные для этого времени звонки: пропал человек – гулял на вечеринке с коллегами, из ресторана вышел, но дома так и не появился», – цитирует Мойка78 сообщение пресс-службы ПСО.

Отмечается, что в некоторых случаях человек может потеряться и погибнуть прямо на территории города, причем совсем недалеко от своего дома. Опасность зимнего холода не стоит недооценивать. Особенно осторожным следует быть людям, которые успели выпить: для нетрезвого человека риски становятся серьёзнее.

Поэтому, уходя на вечеринку или новогодний корпоратив, следует предупредить близких, где будет проходить мероприятие и до какого времени. Также хорошей идеей будет оставить номера друзей и коллег.

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