На петербуржском заводе Nissan планируют запустить производство Lada

На петербуржском заводе Nissan планируют запустить производство Lada
Фото: https://www.lada.ru/

«Автоваз» запустит производство Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Такое заявление сделал генеральный директор «Автоваза» Максим Соколов.

Он не стал раскрывать все карты, но отметил, что автомобили будут качественными, современными и с высочайшими стандартами безопасности. В то же время он обратил внимание, что выпускающиеся на этом заводе автомобили не будут конкурировать с той продукцией, которую производят на Волжском автомобильном заводе.

На данный момент идет стадия переговоров с партнерами, после подписания меморандумов, информацию сразу представят общественности, рассказал он.

Соколов также считает, что новые автомобили Lada будут пользоваться спросом. . Выпуск начнется во второй половине 2023 года, пишет ТАСС.

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На петербуржском заводе Nissan планируют запустить производство Lada