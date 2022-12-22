Росбанк Онлайн и Росбанк Малый бизнес больше недоступны для скачивания в App Store

С сегодняшнего дня Росбанк Онлайн и Росбанк Малый бизнес больше недоступны для скачивания в App Store. Об этом банк сообщил в своем телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что все ранее установленные приложения на устройствах продолжат работать, как и раньше. В банке отметили, что, если у вас уже установлено приложение, то не стоит его удалять и переводить в «спящий режим». Отключите в настройках смартфона функцию «Сгружать неиспользуемые приложения», посоветовали в банке.

Если приложения у вас нет, то вы сможете пользоваться только Интернет-банком.

«Мы уже работаем над дополнительными альтернативными решениями и расскажем о них в ближайшие дни», — добавили в организации.

Напомним, что США уже вводили санкции в отношении Росбанка и его акционера — компании «Интеррос» Владимира Потанина и самого бизнесмена 15 декабря 2022 года. Отметим, что Потанину также принадлежит «Тинькофф банк». Весной основатель банка Олег Тиньков продал свою долю TCS Group Holding. Последней владеет Владимир Потанин, который вместе со своей супругой и детьми попал под санкции.