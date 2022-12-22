Росбанк Онлайн и Росбанк Малый бизнес больше недоступны для скачивания в App Store

Росбанк Онлайн и Росбанк Малый бизнес больше недоступны для скачивания в App Store
фото: baltphoto

С сегодняшнего дня Росбанк Онлайн и Росбанк Малый бизнес больше недоступны для скачивания в App Store. Об этом банк сообщил в своем телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что все ранее установленные приложения на устройствах продолжат работать, как и раньше. В банке отметили, что, если у вас уже установлено приложение, то не стоит его удалять и переводить в «спящий режим». Отключите в настройках смартфона функцию «Сгружать неиспользуемые приложения», посоветовали в банке.

Если приложения у вас нет, то вы сможете пользоваться только Интернет-банком.

«Мы уже работаем над дополнительными альтернативными решениями и расскажем о них в ближайшие дни», — добавили в организации.

Напомним, что США уже вводили санкции в отношении Росбанка и его акционера — компании «Интеррос» Владимира Потанина и самого бизнесмена 15 декабря 2022 года. Отметим, что Потанину также принадлежит «Тинькофф банк». Весной основатель банка Олег Тиньков продал свою долю TCS Group Holding. Последней владеет Владимир Потанин, который вместе со своей супругой и детьми попал под санкции.

банк политика


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Один продуктивный день приносит пользу на год». Как представители самой ...
Росбанк Онлайн и Росбанк Малый бизнес больше недоступны для скачивания в ...
Врач рассказала, чем опасна живая елка в доме
Россияне оценили, сколько времени они тратят на бесполезную работу
В шаге от коллапса: главный синоптик Петербурга высказался о гололеде в городе
С огоньком, но не везде: петербуржцам рассказали, где можно запускать фейерверки
На петербуржском заводе Nissan планируют запустить производство Lada
Путин: милитаризации экономики не будет