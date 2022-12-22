Петербуржский мажор на Porsche стал виновником смертельного ДТП

Петербуржский мажор на Porsche стал виновником смертельного ДТП
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В среду, 21 декабря, 21-летний мажор на Porsche Cayenne устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поясняется, что ДТП произошло около 01:36. Молодой человек в пьяном состоянии проезжал по Кольцевой автомобильной дороги от Ораниембаумского проспекта в сторону г. Кронштадта в Петродворцовом районе. В результате он столкнулся с Opel, а затем с Toyota. Как итог, от полученных травм скончалась водитель Opel.

В результате полиция возбудила уголовное дело из-за нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека.

Ранее сообщалось, что фехтовальщик Дмитрий Круглов был осужден на пять лет за нападение на прохожих. Изначально он планировал забрать мобильные телефоны, а когда владельцы отказались, напал на них.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, осужденный нанес один удар в живот потерпевшему, после чего тот попытался убежать, но упал и получил еще как минимум три ранения в различные части тела.

происшествие


 

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Петербуржский мажор на Porsche стал виновником смертельного ДТП