Мушкетер из Мариинского театра получил срок за разбойное нападение на прохожих

Мушкетер из Мариинского театра получил срок за разбойное нападение на прохожих
Фото: pxhere

Сегодня, 21 декабря, актер Мариинского театра Дмитрий Круглов был осужден на пять лет за нападение на прохожих. Изначально он планировал забрать мобильные телефоны, а когда владельцы отказались, напал на них.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, осужденный нанес один удар в живот потерпевшему, после чего тот попытался убежать, но упал и получил еще как минимум три ранения в различные части тела.

Второй потерпевший предпринял попытку спасти раненого, но актер ранил и его, после чего забрал мобильные телефоны и убежал. Жизни мужчин спасли медики.

В квартире Дмитрия Круглова полицейские нашли больше двух килограммов пороха, пригодного к использованию, и оружие преступления.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге пьяный водитель устроил погоню с полицией. После одного предупредительного выстрела нарушитель остановился.

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Мушкетер из Мариинского театра получил срок за разбойное нападение на прохожих
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