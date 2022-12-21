Мушкетер из Мариинского театра получил срок за разбойное нападение на прохожих

Сегодня, 21 декабря, актер Мариинского театра Дмитрий Круглов был осужден на пять лет за нападение на прохожих. Изначально он планировал забрать мобильные телефоны, а когда владельцы отказались, напал на них.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, осужденный нанес один удар в живот потерпевшему, после чего тот попытался убежать, но упал и получил еще как минимум три ранения в различные части тела.
Второй потерпевший предпринял попытку спасти раненого, но актер ранил и его, после чего забрал мобильные телефоны и убежал. Жизни мужчин спасли медики.
В квартире Дмитрия Круглова полицейские нашли больше двух килограммов пороха, пригодного к использованию, и оружие преступления.
Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге пьяный водитель устроил погоню с полицией. После одного предупредительного выстрела нарушитель остановился.