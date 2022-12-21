В Петербурге пьяный водитель устроил погоню с полицией

В Петербурге пьяный водитель устроил погоню с полицией
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Ранним утром в среду, 21 декабря, в Красногвардейском районе водитель Renault Logan попытался уйти от полицейской погони. После задержания выяснилось, что автомобилист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«На неоднократные требования остановиться нарушитель не реагировал, а продолжал скрываться, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения», – сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нетрезвый автомобилист съехал с КАД и продолжил движение по Индустриальному проспекту. На проспекте Энергетиков правоохранители применили табельное оружие. После одного предупредительного выстрела нарушитель остановился.

Инспекторы ДПС доставили 20-летнего жителя Кировского района в отдел полиции. В его отношении был составлен ряд административных протоколов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в понедельник, 19 декабря, в Выборге Ленинградской области правоохранители задержали неоднократно судимого уроженца Каспийска.

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