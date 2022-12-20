В Ленобласти задержали разыскиваемого вымогателя

В понедельник, 19 декабря, в Выборге Ленинградской области правоохранители задержали неоднократно судимый уроженец Каспийска. Он находился в федеральном розыске.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 36-летний задержанный 25 августа 2018 года в период с 16:00 до 20:00 вместе с сообщником, находясь в помещении административного здания расположенного в Гончаровском сельском поселении Выборгского района, вымогал 1 500 000 рублей.

Более того, в период с 25 августа 2018 года по 24 января 2019 года злоумышленники с помощью телефонных звонков и отправки электронных сообщений требовали от потерпевшего 3 500 000 рублей.

Задержание проводили сотрудники главка при поддержке росгвардейцев. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что похищенный в Санкт-Петербурге ребенок спустя год встретился с мамой. По версии следствия, происшествие случилось в декабре прошлого года.