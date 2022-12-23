Из Петербурга отменили пять авиарейсов

Из петербуржского аэропорта «Пулково» сегодня, 23 декабря, отменили пять рейсов. Информация об этом содержится в онлайн-табло аэропорта.

Так, отменился рейс в Сочи, который должна была осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии» в 06:40. Отменены рейсы этой же компании в Калининград в 10:15 и 12:40. Кроме этого, не вылетит «Победа» в Казань в 11:50. Отменили и рейс «Икара» в Курган, назначенный на 23:00.

Есть также рейсы, которые задерживаются. В их числе рейс в Челябинск, авиакомпании Smartavia, который должен был состояться в 02:15. Не вылетела вовремя и «Победа» в Минеральные воды (рейс в 07:50) и в Москву (рейс в 08:50).

Помимо этого, задержан рейс в Волгоград, который должен был состояться в 08:55. Будут задержаны и рейсы S7 в Москву ( в 12:20) и Новосибирск (16:45).