Движение поездов от станции «Невский проспект» до станции «Московская» временно остановлено

Сегодня, 23 декабря, в 13:00 приостановили движение поездов на участке второй линии от станции «Невский проспект» до станции «Московская». Движение остановили из-за проведения работ по устранению неисправности. Об этом сообщается в телеграм-канале метрополитена.

В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства. Сейчас поезда проезжают по участкам от станции «Парнас» до станции «Невский проспект» и от станции «Московская» до станции «Купчино» (с увеличенным интервалом).

По данным на 13:15 стало известно, что движение по второй линии осуществляется от станции «Купчино» до станции «Парнас» с увеличенным интервалом , от «Парнаса» до «Купчино» с увеличенным интервалом и увеличенным временем хода.

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 декабря, в 11:02 было приостановлено движение поездов на участке Линии 2 от станции «Невский проспект» до станции «Московская». Об этом сообщается в телеграм-канале метрополитена.

Движение было приостановлено для проведения работ по устранению неисправности. В этот период движение осуществлялось на участках от станции «Парнас» до станции «Невский проспект» и от станции «Московская» до станции «Купчино».