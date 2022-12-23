В Петербурге восстановили движение поездов по Линии 2

Сегодня, 23 декабря, в 11:02 было приостановлено движение поездов на участке Линии 2 от станции «Невский проспект» до станции «Московская». Об этом сообщается в телеграм-канале метрополитена.

Движение было приостановлено для проведения работ по устранению неисправности. В этот период движение осуществлялось на участках от станции «Парнас» до станции «Невский проспект» и от станции «Московская» до станции «Купчино».

К 11:14 движение поездов на Линии 2 было возобновлено в полном объеме. Однако в пресс-службе метрополитена напомнили, что возможно увеличение интервалов движения и времени хода.

Ранее сообщалось, что из петербуржского аэропорта «Пулково» сегодня, 23 декабря, отменили пять рейсов. Информация об этом содержится в онлайн-табло аэропорта.

Так, отменился рейс в Сочи, который должна была осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии» в 06:40. Отменены рейсы этой же компании в Калининград в 10:15 и 12:40. Кроме этого, не вылетит «Победа» в Казань в 11:50. Отменили и рейс «Икара» в Курган, назначенный на 23:00.