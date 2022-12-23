Федеральный следком заинтересовался ДТП, которое устроил мажор на Porsche в Петербурге

Федеральный следком заинтересовался ДТП, которое устроил мажор на Porsche в Петербурге
Фото: СУ СК по Ленобласти

Председатель СК России поручил инициировать передачу материалов уголовного дела о ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о ситуации, произошедшей в среду, 21 декабря, 21-летний мажор на Porsche Cayenne устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поясняется, что ДТП произошло около 01:36. Молодой человек в пьяном состоянии проезжал по Кольцевой автомобильной дороги от Ораниембаумского проспекта в сторону г. Кронштадта в Петродворцовом районе. В результате он столкнулся с Opel, а затем с Toyota. Как итог, от полученных травм скончалась водитель Opel.

В случае передачи в производство Следственного комитета уголовного дела Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку произошедшему.

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