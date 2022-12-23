Ученый рассказал, в чем особенность съедобной вакцины от гриппы

Вопрос разработки съедобной вакцины от гриппа находится на мировом уровне. Каждая группа подходит к этому вопросу по-своему. Есть свои особенности и у разработчиков вакцины в Петербурге.

Как рассказал заведующий отделом молекулярной микробиологии института экспериментальной медицины Александр Суворов телеканалу «Санкт-Петербург«, уже есть информация о том, какого вкуса будет вакцина. Она будет напоминать простоквашу или ряженку, но с окончательной консистенцией ученые еще не определились, сказал он.

По его словам, полезные вещества начнут процесс вакцинирования еще во рту пациента.

Ранее сообщалось, что Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) проводит доклинические исследования мукозальной – съедобной – вакцины от гриппа. Такое заявление сделал руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, Александр Суворов.