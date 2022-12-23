Ученый рассказал, в чем особенность съедобной вакцины от гриппы

Вопрос разработки съедобной вакцины от гриппа находится на мировом уровне. Каждая группа подходит к этому вопросу по-своему. Есть свои особенности и у разработчиков вакцины в Петербурге.
Как рассказал заведующий отделом молекулярной микробиологии института экспериментальной медицины Александр Суворов телеканалу «Санкт-Петербург«, уже есть информация о том, какого вкуса будет вакцина. Она будет напоминать простоквашу или ряженку, но с окончательной консистенцией ученые еще не определились, сказал он.
По его словам, полезные вещества начнут процесс вакцинирования еще во рту пациента.
Ранее сообщалось, что Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) проводит доклинические исследования мукозальной – съедобной – вакцины от гриппа. Такое заявление сделал руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, Александр Суворов.
«У нас есть варианты, которые основаны на нейроминидазе, есть на гемагглютинине. И та, и другая оказались очень хорошими. Поэтому мы должны будем выбрать или использовать оба варианта», – рассказал он сказал во время третьей Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.