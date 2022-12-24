В Петербурге конфликт студентов закончился ножевым ранением

В Петербурге конфликт студентов закончился ножевым ранением
Фото: Pxhere

Утром в пятницу, 23 декабря, в полицию Калининградского района поступила информация о конфликте между студентами одного из учебных заведений среднего профессионального образования. Потасовка закончилась ножевым ранением в шею.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сведения об инциденте поступили к правоохранителям в 11:30. Прибыв к учебному учреждению, сотрудники полиции установили, что 19-летний студент второго курса во время внезапно возникшей ссоры нанес ножевые ранения своему 17-летнему сокурснику.

«Потерпевший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», – уточнили в сообщении, добавив, что в отношении нападавшего составлен протокол об административном нарушении. Уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что федеральный следком заинтересовался ДТП, которое устроил мажор на Porsche в Санкт-Петербурге.

нападение с ножом ранение ножом


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 22
Импортозамещающие компании России начнут получать годы с января 2023 года
Икорная эпопея: к ноябрю 2022 года в России произвели 49 тыс. тонн икры
В Петербурге продолжаются рейды по поимке нетрезвых водителей
В Петербурге конфликт студентов закончился ножевым ранением
Стоматолог-ортопед и водитель самосвала — в Петербурге обновился топ самых ...
В субботу, 24 декабря, петербуржцев ждет мокрый снег и «каток» на дорогах
Опасность сверху: в Ленобласти возбудили уголовное дело после падения ...