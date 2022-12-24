В Петербурге конфликт студентов закончился ножевым ранением

Утром в пятницу, 23 декабря, в полицию Калининградского района поступила информация о конфликте между студентами одного из учебных заведений среднего профессионального образования. Потасовка закончилась ножевым ранением в шею.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сведения об инциденте поступили к правоохранителям в 11:30. Прибыв к учебному учреждению, сотрудники полиции установили, что 19-летний студент второго курса во время внезапно возникшей ссоры нанес ножевые ранения своему 17-летнему сокурснику.

«Потерпевший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», – уточнили в сообщении, добавив, что в отношении нападавшего составлен протокол об административном нарушении. Уголовное дело пока не возбуждено.

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