В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге появился еще один корпус

У научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе им. И.И. появился новый корпус. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

«Здесь ежесуточно смогут получать лечение 350 пациентов. Здание оснащено современным диагностическим оборудованием: рентген, КТ, МРТ, аппараты УЗИ», – рассказал подробности председатель Законодательного Собрания Северной Столицы Александр Бельский в своем официальном telegram-канале.

По его словам, новый корпус также оснащен пневмопочтой, которая обеспечит оперативную передачу результатов анализов в лабораторию.

Следует упомянуть, что новый корпус является стационаром-трансформером, который в случае необходимости может принять инфекционных больных. Первые пациенты смогут посетить его в марте 2023 года.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что впервые с середины декабря в Санкт-Петербурге зафиксировали меньше тысячи новых заражений COVID-19.