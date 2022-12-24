Впервые с середины декабря в Петербурге зафиксировали меньше тысячи новых заражений COVID-19

За прошедший день в Санкт-Петербурге выявили 997 новых случаев заражения коронавирусом – впервые за последние 10 дней. До этого меньше тысячи заболевших фиксировали 15 декабря.

Небольшое снижение заболеваемости COVID-19 можно судить, опираясь на данные, опубликованные на официальном сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Согласно им, 1058 жителей Северной столицы смогли побороть коронавирус, 15 – скончались.

Еще 147 жителям города потребовалась госпитализация из-за осложнений, связанных с инфекцией. Что касается общепандемийных показателей, то с первого заболевшего COVID-19 заразились 1 822 032 человека. 1 776 676 удалось справиться с вирусом, а 36 476 пациентов скончались.

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