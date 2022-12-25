Госдума планирует ужесточить законодательство в отношении россиян, уехавших из страны

Госдума планирует ужесточить законодательство в отношении россиян, уехавших из страны
Фото: Unsplash

Государственная Дума РФ намерена ужесточить законодательство в отношении россиян, покинувших сторон. Предполагается отмена льгот и усиление налогообложения, сообщили в официальном telegram-канале нижней палаты парламента.

«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно», – подчеркнули в сообщении, добавив, что в настоящий момент покинувшие Россию граждане не только продолжают работать в российских компаниях в удаленном формате, но и пользуются всеми льготами, которые она им предоставляются в соответствии с законодательством.

Данная ситуация, считают в нижней палате парламента, должна быть изменена. В частности, планируется отменить льготы для граждан, покинувших Россию, а также ввести для них повышенную ставку налогообложения.

«Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», – добавили в сообщении.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что импортозамещающие компании России начнут получать льготы с января 2023 года.

Государственная дума налоги удаленка


 

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