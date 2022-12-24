Импортозамещающие компании России начнут получать годы с января 2023 года

Импортозамещающие компании России начнут получать годы с января 2023 года
Фото: Кремль

С 1 января 2023 года в России предприятия, занимающиеся импортозамещением в составе промышленных кластеров, будут работать в льготном режиме. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«С 1 января 2023 года такие предприятия смогут возместить до 50% затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведённых другими участниками кластера», а – сообщили на официальном сайте федерального кабмина.

Также отмечается, что один заявитель может рассчитывать на субсидии до 150 миллионов рублей. Данная мера позволит поддержать отечественных производителей материалов, комплектующих и компонентной базы, работающих в составе промышленных кластеров.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Фонд капремонта усилил фасад доходного дома Чубакова по особой технологии.

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