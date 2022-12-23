Фонд капремонта усилил фасад доходного дома Чубакова по особой технологии

В доходном доме Чубакова на Чкаловском проспекте были завершены аварийно-ремонтные работы. Дореволюционное историческое здание было сохранено благодаря сложным технологиям, использованным Фондом капитального ремонта.

При изучении состояния объекта было зафиксировано аварийное состояние части фундамента, обрушение перекрытий и угроза обрушения пола в коммерческих помещениях.

Для спасения доходного дома Фонд капремонта провел замену металлических перекрытий, ремонт каменной и кирпичной кладок, завершил работы в подвале и подготовил внутреннюю отделку.

Также Фонд усилил фасад здания, применив сложную и дорогостоящую технологию, в рамках которой с помощью буров были проделаны отверстия глубиной до трех метров по периметру дома, позже залитые микроцементом для заполнения трещин в фундаменте.

К ремонту исторических зданий Фонд капремонта под руководством Дмитрия Шутова подходит с особой ответственностью. Подрядчики проходят тщательный отбор, а контракты заключаются по новой технологии ПИР+СМР. Согласно новым контрактам, составлением документации и проведением работ занимается одна подрядная организация.