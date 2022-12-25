Отмечаем по закону: за что в Петербурге могут оштрафовать в новогоднюю ночь

Новый год – веселый праздник, во время которого улицы заполняют радостные горожане. Во дворах и на улицах запускают салюты, дети катаются с горок. Тем не менее, не все способы отпраздновать наступление 2023 года разрешены. Об актуальных штрафах рассказывает Gazeta.spb.

В первую очередь, необходимо напомнить, что отмечание Нового года не освобождает от ответственности за распитие алкогольных напитков и курения в общественных местах. За первую категорию проступков придется заплатить штраф в 1,5 тысячи рублей, за вторую – 3 тысячи соответственно.

Также не рекомендуется излишне шуметь в неположенных местах. Если вопрос не удастся урегулировать миром, останется заплатить штраф еще тысячи рублей.

Запуск салютов вблизи жилых домов, из окон и балконов многоэтажек, в свою очередь, обернется штрафов до 5 тысяч рублей. В ряде случаев дело может дойти до УК РФ.

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