В Петербурге водитель каршеринга ездил с телом сбитого пешехода на крыше авто

В ночь на субботу, 24 декабря, в жители Санкт-Петербурга могли наблюдать как по дороге едет поврежденный каршеринг с лежащим на его крыше телом. Увидев такую картину, прохожие вызвали полицию.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром того же дня, в 09:30, полицейские задержали 32-летнего жителя дома, расположенного на улице Челюскина. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сбил пешехода, после чего некоторое время проехал с его телом на автомобиле и скрылся с места происшествия.

В отношении водителя каршеринга возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 264 УК РФ «нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Ленинградской области у автомобилиста изъяли четыре пистолета.