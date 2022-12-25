Целый арсенал: в Ленобласти у автомобилиста изъяли четыре пистолета

В субботу, 24 декабря, сотрудники Госавтоинспекции Всеволожского района Ленинградской области изъяли несколько экземпляров огнестрельного оружия из остановленного авто.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ночь на 24 декабря в 02:15 на автодороге «СПб – посёлок имени Свердлова», правоохранители остановили «Гак», под управлением 35-летнего мужчины.

В ходе личного досмотра в кармане его куртки нашли и впоследствии изъяли травматический пистолет. В самом автомобиле также обнаружили еще четыре пистолета: револьвер «Наган», пистолет «Браунинг», пистолет «Фантом», два пистолета, самодельно переделанных из списанного охолощенного пистолета Макарова и из сигнального револьвера Р-2. Кроме них были найдены почти 40 патронов.

Возбуждено уголовное дело. Водитель внедорожника был задержан.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что полицейские Калининского района задержали подозреваемого в стрельбе.