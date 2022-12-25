Полицейские Калининского района задержали подозреваемого в стрельбе

Сотрудники полиции Калининградского района Санкт-Петербурга задержали 28-летнего мужчина, который подстрелил ногу другого местного жителя. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«24 декабря 2022 года в 03:10 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что у дома 5 корпус 2 по улице Брюсовской, выстрелили в мужчину», – говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что примерно в 03:00 в ходе конфликта неизвестный злоумышленник выстрелил в ногу 26-летнему потерпевшему, после чего скрылся.

«Пострадавший с ранением ноги госпитализирован и, после оказания медицинской помощи, отпущен», – добавили в пресс-службе.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали стрелка изъяли у него травматический пистолет. Проводится проверка.

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