В Петербурге обнаружили плантацию растений, содержащих запрещенные вещества

В четверг 22 декабря полицейские задержали 39-летнего жителя Санкт-Петербурга, который незаконно культивировал наркосодержащие растения. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Согласно данным ведомства, злоумышленник выращивал запрещенные растения с целью дальнейшего сбыта производимого из них продукта. В ходе обысков правоохранителями были изъятия 96 кустов указанный растений и 6 пакетов, содержащих сделанное из их листьев запрещенное вещество.

В сообщении пресс-службы ведомства отметили, что суммарный вес последних составил почти 4 килограмма (3835 граммов). Было возбуждено уголовное дело, злоумышленник задержан.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге конфликт студентов закончился ножевым ранением. Прибыв к учебному учреждению, сотрудники полиции установили, что 19-летний студент второго курса во время внезапно возникшей ссоры нанес ножевые ранения своему 17-летнему сокурснику.